Старый дом полностью сгорел на севере Карелии

Серьезный пожар произошел в ночь на 25 июня на улице Железнодорожная в поселке Амбарный Лоухского района. Там загорелся неэксплуатируемый деревянный одноэтажный дом с хозяйственной пристройкой.





К моменту приезда пожарных дом и пристройка были полностью охвачены огнем, а крыша обвалилась. В ликвидации возгорания площадью 110 кв.метров участвовали десять брандмейстеров. Возгорание удалось полностью потушить спустя 1 час 40 минут.

По сообщению паблика «ГКУ РК «ОПС по Лоухскому району», развитию пожара способствовали позднее сообщение о возгорании и ветхость строения 1954 года постройки.

Фото: vk.com