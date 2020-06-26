26 июня 2020, 13:21
Старый дом полностью сгорел на севере Карелии
От дома, построенного в 1954 году в Амбарном, мало что осталось
Серьезный пожар произошел в ночь на 25 июня на улице Железнодорожная в поселке Амбарный Лоухского района. Там загорелся неэксплуатируемый деревянный одноэтажный дом с хозяйственной пристройкой.
К моменту приезда пожарных дом и пристройка были полностью охвачены огнем, а крыша обвалилась. В ликвидации возгорания площадью 110 кв.метров участвовали десять брандмейстеров. Возгорание удалось полностью потушить спустя 1 час 40 минут.
По сообщению паблика «ГКУ РК «ОПС по Лоухскому району», развитию пожара способствовали позднее сообщение о возгорании и ветхость строения 1954 года постройки.
Фото: vk.com