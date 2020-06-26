Объявлен розыск мужчины, второй месяц не выходящего на связь с родными

Полиция Петрозаводска объявила в розыск 61-летнего жителя Петрозаводска, который с мая не выходит на связь с родными, сообщает МВД Карелии.

«Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску ведется розыск без вести пропавшего Клеверова Александра Борисовича, 1959 года рождения. Он не выходит на связь с родственниками с мая 2020 года. Без определенного места жительства, район обитания - улица Казарменская в Петрозаводске»,

- пишет МВД.





Всех, имеющих информацию о разыскиваемом или видевших его в последнее время, полиция просит сообщить об этом по телефону: +7-999-094-51-26.