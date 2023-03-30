Старые грузовые шины будут перерабатывать в Карелии

Завод по переработке старых грузовых шин запустили в Карелии, сообщается в паблике «Фонд венчурных инвестиций». Петрозаводское предприятие получил заем в размере 6 400 000 рублей.

Авторезину переработают и будут производить из нее резиновую крошку и плитку. Производитель обещает, что изделия будут соответствовать ГОСТу.

Резиновую плитку используют в качестве покрытия на детских и спортивных площадках. // фото пресс-служба регионального Минэка