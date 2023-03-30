30 марта 2023, 17:54
Старые грузовые шины будут перерабатывать в Карелии
Из автошин собираются выпускать резиновую плитку и крошку
Завод по переработке старых грузовых шин запустили в Карелии, сообщается в паблике «Фонд венчурных инвестиций». Петрозаводское предприятие получил заем в размере 6 400 000 рублей.
Авторезину переработают и будут производить из нее резиновую крошку и плитку. Производитель обещает, что изделия будут соответствовать ГОСТу.
Резиновую плитку используют в качестве покрытия на детских и спортивных площадках. // фото пресс-служба регионального Минэка