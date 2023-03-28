Из программы развития Карелии исключили проекты более чем на миллиард

Из российского бюджета Карелии не выделят средства на создание концепции развития Беломорканала и создание в Петрозаводске кластера зимних видов спорта. Эти и другие проекты вычеркнули из программы развития региона, передает ТАСС.

На строительство кластера с катком, конькобежным объектом, лыжно-биатлонным комплексом, скалодромом был предусмотрен миллиард рублей. Примерную общую стоимость проекта оценивали в восемь миллиардов.

Деньги перераспределили на другие пункты программы из-за их удорожания. В частности, средства пойдут на строительство производственных зданий в промышленном парке Петрозаводска, создание археологического комплекса вокруг Беломорских петроглифов.

При этом региональные власти не отказались создавать спортивный кластер в принципе, проектирование идет. Но источник финансирования пока не определили.

Из программы также исключили освоение месторождения молибденовых руд Лобаш и недр Луккулайсваарской площади. Не нашлось желающих поучаствовать в объявленных Роснедрами аукционах.

Совместных, с Финляндией планов развития туризма тоже больше нет в программе, как и разработки концепции Беломорканала. // фото: pixabay.com