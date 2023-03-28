Предприятие в карельском поселке Хелюля поставлено на грань выживания

В поселке Хелюля Сортавальского района по опасному сценарию продолжает развиваться ситуация вокруг предприятия, обеспечивающего поселок водой и предоставляющее услуги водоотведения.

Речь идет о компании «ДомСтройСервис», которое стало заниматься предоставлением услуг водоснабжения и водоотведения в Хелюлях после того, как в 2019 году обанкротилось муниципальное предприятие. Руководитель ООО «ДомСтройСервис» Андрей Чайков тогда не мог предположить, что процесс утверждения экономически обоснованных тарифов превратиться для него в нескончаемый судебный процесс.

В 2022 году карельский госкомитет по ценам и тарифам проиграл судебный процесс ООО «ДомСтройСервис» и в Верховном суде РК, и в апелляционной инстанции. Госкомитету предстояло исполнить судебное решение и утвердить для предприятия экономически обоснованные тарифы.

Но этого так и не произошло. О том, что было дальше, читайте в новой статье нашего издания.