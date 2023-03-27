Коммунальная «вендетта». В Карелии не хотят исполнять решение суда

Текст и фото: Антонина Кябелева

Крайне нелепая, необъяснимая и не поддающаяся здравой логике ситуация продолжает развиваться вокруг ООО «ДомСтройСервис», которое осуществляет холодное водоснабжение и водоотведение в поселке Хелюля Сортавальского района. Карельский госкомитет по ценам и тарифам отказывается исполнять судебные решения. Руководство предприятия, загнанного в экономический тупик, уже обратилось в прокуратуру Карелии с просьбой оценить действия должностных лиц, которые фактически, вопреки судебным решениям, толкают работающее предприятие на путь банкротства. Причем речь идет о предприятии, от которого зависит благополучие целого поселка.

Компания «ДомСтройСервис» стало заниматься предоставлением услуг водоснабжения и водоотведения в поселке Хелюля после того, как в 2019 году обанкротилось муниципальное предприятие. Администрация Хелюльского городского поселения признала компанию гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения. А дальше ООО «ДомСтройСервис» вступило в длительный процесс утверждения экономически обоснованных тарифов.

Тогда генеральный директор предприятия Андрей Чайков не мог представить себе, что обычная процедура утверждения тарифа превратится в какую-то безумную «вендетту» с судами, обращениями в прокуратуру, в различные органы власти, вплоть до полномочного представителя президента РФ в СЗФО. И все потому, что государственный комитет по ценам и тарифам в упор не желает учитывать реальные расходы предприятия и не обращает внимания на решения судебных органов.

Впервые тариф в сфере водоснабжения и водоотведения для компании «ДомСтройСервис» установили в 2021 году.

Они оказались в два раза ниже тех тарифов, по которым в 2019 году работало обанкротившееся муниципальное предприятие.

Начались судебные разбирательства. Летом 2022 года Верховный суд Республики Карелии удовлетворил иск ООО «ДомСтройСервис». Постановление госкомитета было признано недействующим из-за того, что тарифы для предприятия на 2022 год были занижены. Госкомитет по ценам и тарифам РК попытался оспорить это решение в апелляционной инстанции и проиграл. В октябре 2022 года Второй апелляционный суд оставил решение Верховного суда РК без изменений.

Судебное решение вступило в законную силу, и формально предприятию нужно было просто дождаться утверждения приемлемых тарифов. Конечно, тогда никто не мог предположить, что решение суда чиновники проигнорируют. В ноябре 2022 года госкомитет пересмотрел тарифы на 2022 год для ООО «ДомСтройСервис» в сторону уменьшения! Фактически чиновники приняли решение прямо противоположное тому, что им предписывал суд.

Тарифы на 2023 год были выдержаны в той же логике: тариф на водоснабжение на 2023 год оказался в три раза ниже того, по которому в 2019 году работало муниципальное предприятие, а тариф на водоотведение на фоне 2019 года был уменьшен в четыре раза!

ООО «ДомСтройСервис» вновь обратился в Верховный суд Карелии. В конце февраля 2023 года Верховный суд РК удовлетворил исковое заявление предприятия и признал недействующим постановление госкомитета по ценам и тарифам, принятое в ноябре 2022 года. На госкомитет суд возложил ответственность пересмотреть для ООО «ДомСтройСервис» тарифы, установленные на 2023 и 2024 годы. Но в том и сила чиновников, что время работает на них. Решение Верховного суда РК можно обжаловать. Пока апелляционная инстанция рассмотрит жалобу, пройдет не один месяц. За это время предприятие в поселке Хелюля вполне может «загнуться».

Андрей Чайков признался, что «ДомСтройСервис» переживает очень тяжелые времена.

По его словам, в тариф вообще не включены затраты на обслуживание и ремонт сетей. Задолженность перед энергетиками составляет более 3 миллионов рублей.

«У нашего предприятия заблокирован расчетный счет. Мы выплачиваем только зарплату сотрудникам. Мы не можем оплатить налоги, мы не можем с расчетного счета закупить реагенты для очистки воды и очистки стоков, предприятие находится в очень тяжелом финансовом положении. Так как в тариф не заложено обслуживание сетей, мы боремся только с утечками. Откровенно говоря, я не знаю, чем это все закончится. Неисполнение решения Верховного суда Карелии — это вопиющий случай. Мы вынуждены были второй раз обращаться в Верховный суд Карелии. Суд признает нашу правоту, но ничего не меняется»,

- сказал Чайков.

По его словам, убытки за 2022 год предприятие попытается через суд возместить из бюджета Карелии.

«По поводу тарифов на 2023 и 2024 годы мы все же надеемся, что нам установят экономически обоснованные тарифы. Почему госкомитет упорно сопротивляется тому, чтобы исполнить судебные решения и установить экономически обоснованные тарифы, я сказать не могу. Я, конечно, чувствую предвзятое к нам отношение. Так как госкомитет не исполняет вступившее в законную силу решение суда, мы обратились в республиканскую прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям чиновников»,

- продолжил Чайков.

Экс-председатель госкомитета по ценам и тарифам Карелии Глеб Суржко, который представляет в суде интересы ООО «ДомСтройСервис», признался, что решение госкомитета, который в ноябре 2022 года, вместо того чтобы включить в тарифы расходы на содержание и ремонт сетей, взял и вопреки судебному акту еще и снизил тарифы, стало для него шоком.

«Поразительно, но у ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» не было оформлено право хозведения на объекты, но в госкомитете без проблем установили для предприятия тарифы. Это не помешало. А «ДомСтройСервису» отказывались до 2021 года устанавливать тариф на том основании, что была неразбериха с тем, кому принадлежат сети, которые компания использовала. Если бы в госкомитете подошли к «КарелКомунЭнерго» с такими же мерками, как к «ДомСтройСервису», то следовало бы признать, что государственное предприятие работало незаконно. Получается, что для кого-то выстилается ковровая дорожка, а кого-то загоняют в банкротство. Это что за система управления?»

- недоумевает Суржко.

Председатель госкомитета по ценам и тарифам РК Станислав Хазанович сказал, что решение Верховного суда РК комитет обязательно обжалует.

По его словам, проблема ООО «ДомСтройСервис» в том, что предприятие не предоставило в комитет необходимых расчетов и документов. То, что расходы на содержание сетей не вошли в тариф, Хазанович объясняет тем, что они «не были заявлены надлежащим образом». Эту позицию представитель госкомитета заявлял и в судебном процессе, но она не показалась суду убедительной. Суд подтвердил, что из экспертного заключения, которое стало основанием для определения тарифа, была неправомерно исключена часть расходов. При этом, отмечено в судебном решении, госкомитет не запрашивал у предприятия дополнительной информации, что должен был сделать в случае возникновения сомнений.

По поводу того, что у госпредприятия «КарелКоммунЭнерго» с оформлением объектов недвижимости в хозяйственное ведение было далеко не все благополучно, но это не помешало установлению тарифов, Станислав Хазанович заметил:

«На все объекты, которые им передали на правах хозяйственного ведения, есть распоряжение правительства и есть, соответственно, распоряжение министерства имущественных и земельных отношений».

А теперь обратимся к ежегодному отчету Контрольно-счетной палаты Карелии за 2021 год.

«В ходе проверки деятельности ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» установлено отсутствие государственной регистрации права хозяйственного ведения на большинство зданий и сооружений, используемых предприятием, а также оформленных прав на земельные участки»,

- сказано в документе.

В общем, как модно говорить в последнее время, не все так однозначно. Кстати, позицию ООО «ДомСтройСервис» в суде поддержала и республиканская прокуратура.

Конечно, можно до бесконечности разбираться в разных нюансах этого конфликта. Но есть решение суда, и оно полностью на стороне ООО «ДомСтройСервис». Возможно, мы бы не стали придавать столь серьезное значение судебным процессам, касающихся крайне сложной и запутанной темы установления тарифов, если бы от этого напрямую не зависело благополучие целого поселка.

Участившиеся в последнее время аварии на сетях в Хелюле - это полбеды. Но кто ответит, если поселок окажется без водоснабжения? Мне кажется, что в госкомитете об этом думают в самую последнюю очередь. Если, вообще, думают.