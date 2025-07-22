Станкостроительная компания запустила новый цех в Кондопожском районе

Развитие уникального для Карелии производства подтверждается запуском второго цеха, расположенного на территории, прилегающей к уже действующей промышленной площадке.

Коллектив предприятия никогда не стоит на месте, создавая модели станков, модернизированных под нужды заказчиков, и вовлекая в процесс производства молодое поколение.

Сотрудники Минпромторга Карелии ознакомились с работой компании в рамках рабочего визита.

– Мы создаем продукцию, востребованную в стране и среди ближайших партнеров. В этом году представили наш станок «Карельская ламбада» на крупных выставках России и в Минске. Проявленный интерес к полировальному оборудованию подтвердился заключением контрактов на его поставку,

– отметил директор ООО «Проект» Юрий Булавкин.

Одной из мер поддержки отечественного производителя может стать разработка программ льготного кредитования в целях приобретения оборудования российского производства заинтересованными компаниями. Данное предложение было озвучено в рамках визита Министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова в Карелию и взято в проработку.

Фото: Министерство промышленности и торговли Республики Карелия