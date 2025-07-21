Правительство Карелии за полгода сократило госдолг республики на 10 %

За первое полугодие 2025 года налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет Карелии в сумме свыше 20,8 млрд рублей. Безвозмездные трансферты региону в указанный период предоставили в сумме более 11,1 млрд рублей. Из них: дотации – свыше 4 млрд рублей, субсидии – 4,85 млрд рублей.

Свыше 25,4 млрд рублей или 67 % от общей суммы расходов направлено в социально-культурную сферу республики: на социальную поддержку граждан – более 10 млрд рублей, на образование, культуру и спорт – 11,69 млрд рублей, на здравоохранение – 3,62 млрд рублей.

Районам и округам направлено свыше 9,9 млрд рублей.

Госдолг по сравнению с началом года сокращен на 10 % и составил 26 682,7 млн рублей. 81,3 % госдолга составляют бюджетные кредиты, обладающие наименьшей стоимостью обслуживания.

Фото: «Петрозаводск говорит»