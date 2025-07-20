10,8 млрд рублей из федерального бюджета получила Карелия За полгода

За первые полгода объем поступлений федеральных денег в бюджет Карелии составил 10,8 млрд рублей. Дотации региону предоставлены в сумме 4 млрд рублей, субсидии – 4,9 млрд рублей, субвенции – 1,4 млрд рублей, иные трансферы – 0,5 млрд рублей. Об этом сообщает Минфин республики.

В сравнении с аналогичным периодом 2024 года отмечается рост поступлений на реализацию региональных программ развития промышленности, обеспечение граждан лекарственными препаратами, комплексное развитие сельских территорий, создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, ежемесячное вознаграждение педагогам за классное руководство, реализацию полномочий в области лесных отношений и охраны водных объектов.

Кроме того, за прошедшие полгода в республику поступили новые виды межбюджетных трансфертов: на модернизацию коммунальной инфраструктуры, обновление театров, реализацию программы «Регион для молодых» и обеспечение комфортных условий для получения социальных услуг гражданам. © «Петрозаводск говорит»