Карельские депутаты оценили работу бизнес-омбудсмена

В 2024 году Карелия вошла в топ-30 регионов по уровню защиты бизнеса. Об этом сообщила Уполномоченный по защите прав предпринимателей республики Елена Гнетова в своем отчете Законодательному Собранию.

2024 год, по ее оценке, «был сложным, но результативным».

За год к омбудсмену поступило 284 обращения, проведены 165 личных приемов. 65 процентов обращений поступило от предпринимателей Петрозаводска. Основные причины обращений это отказ в учете трудового стажа, жалобы на оператора по обращению с ТКО, вопросы организации нестационарной торговли, жалобы на действия органов контроля и надзора, тарифы на электроэнергию, отказ в заключении госконтрактов и так далее.

Гнетова заметила, что увеличилось количество жалоб от ИП, появилась новая категория заявителей – самозанятые. Большинство поступивших жалоб – на органы местного самоуправления.

Омбудсмена беспокоит рост числа жалоб на ресурсоснабжающие организации – на 11 процентов в сравнении с прошлым годом. Например, по тарификации электронергии. Самозанятые граждане сдают в аренду квартиры или дома, а их выводят из категории потребителей «население» и переводят в «прочие потребители». Ставят тариф, как для бизнеса – в разы больше, чем для населения. Это неправильно, считает Гнетова:

- Готовим предложения по адаптации нормативной базы.

Лидер по количеству обращений – сфера земельно-имущественных отношений. Тренд 2024 года – жалобы на требования возврата ранее оказанной господдержки и жалобы на трудности, связанной с обязательной маркировкой товаров.

Гнетова считает важным достижением, что стало нормой несудебное, или досудебное, урегулирование споров:

- Это экономит как бюджетные средства, так и ресурсы предпринимателей.

При невозможности досудебного решения споры решаются в судах. За 2024 год Гнетова приняла участие в 105 судебных заседаниях. 60 процентов решений – в пользу предпринимателей.

- За каждым таким решением – не только сам предприниматель, но и люди, которые у него работают,

- сказала Гнетова.

Омбудсмен поблагодарила Министерство экономического развития Карелии, совместно с которым удается решать многие вопросы и вносить изменения в нормативную базу. Также она поддержала предложение президента Путина об отнесении к социальному предпринимательству участников СВО, открывших свое дело.

- Это поможет им получить дополнительную государственную поддержку и помощь.

Елена Гнетова ответила на вопросы депутатов. Например, заместитель председателя Законодательного Собрания Ольга Шмаеник поинтересовалась, какие трудности возникают у предпринимателей в связи с введением туристического налога, что в этой сфере нужно отрегулировать?

По мнению омбудсмена, у бизнеса возникает много вопросов:

- Мы провели ряд семинаров совместно с Минэком. Ведется консультирование с участием специально выделенного инспектора УФНС по Карелии. Вопросы снимаются. Большая проблема состоит в том, что не приведены к единообразию муниципальные нормативные акты, которые регулируют эту сферу. Надо приводить в соответствие.

Депутат Леонид Лиминчук высказал ряд пожеланий к омбудсмену по совместному участию в вопросах регулирования торговли алкоголем и работы так называемых «наливаек».

- Хочу поблагодарить Елену Георгиевну за содержательный доклад. А самое главное – за вашу работу. Знаю это от коллег-депутатов, и безусловно, от обращений нашего предпринимательского сообщества. Вы всегда готовы помочь и помогаете делом,

– отметил председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович.

По итогам обсуждения парламентарии приняли годовой отчет о результатах работы бизнес-омбудсмена.

Фото: ЗС РК