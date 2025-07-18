В ГАИ озвучили, сколько в Карелии разбилось детей-водителей

В Карелии за полгода зарегистрировано семь аварий, в которых травмированы семь детей-водителей мототранспорта. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

95 раз к административной ответственности привлекали детей до 17 лет – это цифры с начала года. Наказание в виде штрафа было вынесено 35 раз в отношении подростков 16-17 лет.

Если несовершеннолетний водитель, не имеющий прав, выедет на квадрацикле или питбайке на дорогу общего пользования, то его могут отстранить от управления, а транспортное средство отправить на штрафстоянку, предупреждают в Госавтоинспекции.

Что касается штрафных санкций, то нарушителю с 16 лет без водительского удостоверения грозит штраф 5-15 тысяч, штраф за водителя до 16 лет получат его родители. Вдобавок о правонарушении сообщат в комиссию по делам несовершеннолетних.

«За передачу управления ребенку - родители-владельцы транспортного средства должны будут заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей (ст.12.7 ч.3 КоАП РФ)», - добавили в дорожной полиции. © «Петрозаводск говорит»