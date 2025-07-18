Подозрительный алкоголь обнаружили в кафе Петрозаводска

В кафе Петрозаводска изъяли подозрительный алкоголь. У владельца заведения не было документов на продукцию.

В начале июля правоохранители обнаружили в заведении 15 бутылок водки без сопроводительных документов, которые могли бы подтвердить законность их приобретения и хранения, сообщили в МВД Карелии.

Предприниматель успел реализовать около 30 бутылок водки также без документов. Спиртное он чуть ранее купил у незнакомого молодого человека.

Карельские полицейские изъяли алкогольную продукцию из кафе. В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Владельцу заведения грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей, а подозрительная продукция подлежит конфискации. Решение о наказании вынесет мировой суд. © «Петрозаводск говорит»