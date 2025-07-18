18 июля 2025, 11:38
Из-за аварии воду отключили в спортшколе и общежитии педколледжа
В Петрозаводске снова возникли проблемы с горячей водой
фото freepik
В ЕДДС сообщили об очередных проблемах с горячей водой в Петрозаводске.
Утром 18 июля на сетях произошла авария. Воду пришлось отключить в спортивной школе № 1 на Повенецкой, а также общежитии педагогического колледжа. Горячей воды нет также в нескольких домах на Повенецкой.
Напомним, горячую воду после двухнедельного перерыва начали подключать с 10 июля, но на сетях происходили утечки и воду в районах и домах отключали снова. © «Петрозаводск говорит»