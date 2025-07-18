Из-за аварии воду отключили в спортшколе и общежитии педколледжа

В ЕДДС сообщили об очередных проблемах с горячей водой в Петрозаводске.

Утром 18 июля на сетях произошла авария. Воду пришлось отключить в спортивной школе № 1 на Повенецкой, а также общежитии педагогического колледжа. Горячей воды нет также в нескольких домах на Повенецкой.

Напомним, горячую воду после двухнедельного перерыва начали подключать с 10 июля, но на сетях происходили утечки и воду в районах и домах отключали снова. © «Петрозаводск говорит»