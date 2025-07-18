Кофе и бытовую химию на 14 тысяч рублей вынесли из магазина в Карелии

Мужчина зашел в сетевой магазин в Прионежском районе, набил рюкзак товарами и спокойно покинул торговую точку. Ущерб магазину составил почти 14 тысяч рублей.

Грабитель унес несколько упаковок кофе, шампуни, гели для душа, пену для бритья и другое. Сотрудники магазина вызвали полицию.

Подозреваемого грабителя нашли. 30-летний петрозаводчанин признался, что специально приехал в поселковый магазин. После ограбления он вернулся в город на попутке, а похищенные товары продал.

По признакам грабежа возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы. © «Петрозаводск говорит»