Двигавшийся задом автомобиль наехал на 87-летнего петрозаводчанина

Пожилой пешеход пострадал в Соломенном. Утром 17 июля автомобиль ВАЗ двигался задом и сбил 87-летнего пешехода. Авария произошла во дворе дома № 7 по улице Труда в Петрозаводске.

За рулем отечественной легковушки находился 47-летний водитель. Пожилой мужчина-пешеход пострадал. Дорожная полиция еще устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее у магазина на Кллючевой сбили женщину. © «Петрозаводск говорит»