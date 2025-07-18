18 июля 2025, 11:12
Двигавшийся задом автомобиль наехал на 87-летнего петрозаводчанина
Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах аварии в отдаленном районе Петрозаводска
фото пресс-службы Госавтоинспекции
Пожилой пешеход пострадал в Соломенном. Утром 17 июля автомобиль ВАЗ двигался задом и сбил 87-летнего пешехода. Авария произошла во дворе дома № 7 по улице Труда в Петрозаводске.
За рулем отечественной легковушки находился 47-летний водитель. Пожилой мужчина-пешеход пострадал. Дорожная полиция еще устанавливает обстоятельства произошедшего.
Ранее у магазина на Кллючевой сбили женщину. © «Петрозаводск говорит»