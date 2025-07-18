18 июля 2025, 10:15
За прогулку по Онежской набережной людей штрафуют на 800 рублей
На участке набережной запрещено кататься на электросамокатах, но запрет игнорируют
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»
В паблике Госавтоинспекции продолжают рассказывать, как ловят нарушителей на Онежской набережной.
Одну часть набережной – Набережный проспект - с хорошим асфальтом закрыли для электросамокатчиков. Но несмотря на запрещающий знак, люди продолжают кататься на СИМ и получать штрафы. Нарушителям требований дорожного знака 3.35 выписывают штраф в размере 800 рублей.
По участку набережной нельзя кататься не только на электросамокатах, но и на электроскейтбордах, гироскутерах, сигвеях, моноколесах и других средствах индивидуальной мобильности. Запрет распространяется на участке от проспекта Ленина до проспекта Карла Маркса. © «Петрозаводск говорит»