18 июля 2025, 09:55
Водитель электровелосипеда свалился перед грузовиком на трассе
В Карелии самосвал наехал на транспортное средство, человек жив
фото пресс-служба Госавтоинспекции
Днем 17 июля на дороге Петрозаводск-Суоярви в Пряжинском районе произошло ДТП с участием электровелосипеда и самосвала.
В Госавтоинспекции сообщили, что водитель электровелосипеда недалеко от деревни Виданы не справился с управлением. Водитель упал с транспортного средства.
В этот момент сзади двигался самосвал. Грузовой автомобиль наехал на электровелосипед. В результате падения травмы получил водитель электровелосипеда. © «Петрозаводск говорит»