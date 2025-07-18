Водитель электровелосипеда свалился перед грузовиком на трассе

Днем 17 июля на дороге Петрозаводск-Суоярви в Пряжинском районе произошло ДТП с участием электровелосипеда и самосвала.

В Госавтоинспекции сообщили, что водитель электровелосипеда недалеко от деревни Виданы не справился с управлением. Водитель упал с транспортного средства.

В этот момент сзади двигался самосвал. Грузовой автомобиль наехал на электровелосипед. В результате падения травмы получил водитель электровелосипеда. © «Петрозаводск говорит»