18 июля 2025, 09:55
Происшествия

Водитель электровелосипеда свалился перед грузовиком на трассе

В Карелии самосвал наехал на транспортное средство, человек жив
ДТП
фото пресс-служба Госавтоинспекции

Днем 17 июля на дороге Петрозаводск-Суоярви в Пряжинском районе произошло ДТП с участием электровелосипеда и самосвала.

В Госавтоинспекции сообщили, что водитель электровелосипеда недалеко от деревни Виданы не справился с управлением. Водитель упал с транспортного средства.

В этот момент сзади двигался самосвал. Грузовой автомобиль наехал на электровелосипед. В результате падения травмы получил водитель электровелосипеда. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
самосвал
авария
Пряжинский район
Госавтоинспекция
электровелосипед