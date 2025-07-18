Медведь напал на спавшую в палатке женщину

На Камчатке зарегистрирован первый в этом году случай нападения хищного зверя на человека. От клыков и когтей медведя пострадала туристка из Саратова. Медведь атаковал женщину, когда она спала в палатке. Прокуратура проверит турфирму на предмет соблюдения требований безопасности при организации услуг.

По предварительным данным, ЧП произошло 18 июля недалеко от Мутновской геотермальной электростанции. 43-летняя женщина находилась в палатке одна. Медведь нанес пострадавшей рвано-укушенные раны, сильно пострадала спина, также у пострадавшей перелом.

На крики женщины прибежали другие туристы и отогнали хищника. В тургруппе был медик, он оказал первую помощь. Пострадавшую женщину довезли до больницы, провели операцию, состояние оценивают как тяжелое, женщина в реанимации. Проверку по факту ЧП проводят следователи. © «Петрозаводск говорит»