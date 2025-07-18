WhatsApp* могут включить в список ПО из недружественных стран

Депутат Госдумы считает, что популярному мессенджеру пора готовиться к уходу из России.

По мнению Антона Горелкина, мессенджер WhatsApp* может попасть в список ПО из недружественных стран.

«Мессенджер, принадлежащий экстремистской организации Meta, с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который правительство РФ разрабатывает по поручению президента»,

- отметил депутат.

Он привел данные, согласно которым, WhatsApp ежедневно используют 68% россиян, а Telegram 55%. Предполагается, что претендентом на пользовательскую долю WhatsApp* в России станет национальная платформа MAX. © «Петрозаводск говорит»

* Мессенджер принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена.