Умер режиссер фильмов «Мастер и Маргарита» и «Завтра была война»

В возрасте 70 лет скончался заслуженный деятель искусств России Юрий Кара. Советский и российский кинорежиссер умер 17 июля в Ялте. О смерти режиссера сообщил ряд федеральных изданий.

Успех принесла дипломная работа режиссера во ВГИКе «Завтра была война». В фильмографии чуть более десяти киноработ, включая «Мастер и Маргарита», «Воры в законе», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», «Звезда эпохи», «Гамлет. XXI век» и другие. © «Петрозаводск говорит»