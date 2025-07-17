17 июля 2025, 13:19
Умер режиссер фильмов «Мастер и Маргарита» и «Завтра была война»
Юрий Кара скончался в возрасте 70 лет
фото unsplash
В возрасте 70 лет скончался заслуженный деятель искусств России Юрий Кара. Советский и российский кинорежиссер умер 17 июля в Ялте. О смерти режиссера сообщил ряд федеральных изданий.
Успех принесла дипломная работа режиссера во ВГИКе «Завтра была война». В фильмографии чуть более десяти киноработ, включая «Мастер и Маргарита», «Воры в законе», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», «Звезда эпохи», «Гамлет. XXI век» и другие. © «Петрозаводск говорит»