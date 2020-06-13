Стало известно, в каких отраслях россияне получали больше всего денег

Основываясь на данных Росстата, RT представил рейтинг отраслей по зарплатам в первом квартале 2020 года.

Оказалось, что самые высокие зарплаты в среднем приходились на работников финансовой и страховой отраслей - 106,6 тысяч рублей.

Второй в списке оказалась отрасль по добыче полезных ископаемых - в среднем 85,6 тысяч рублей. Замкнула тройку деятельность в области информации и связи - 81 тысяч. Неплохие зарплаты получали работники профессиональной, научной и технической сфер, а также транспортировки и хранения.

Самые низкие зарплаты в среднем в первом квартале года оказались у работников гостиниц и предприятий общественного питания — 29 тысяч рублей. Низкие зарплаты также были у работников сельского хозяйства - 30,9 тысяч рублей. Мало получали и работники в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и деятельности по ликвидации загрязнений, представители административной деятельности и сферы образования.

В целом средняя зарплата россиян в первом квартале года составила 48,3 тысяч рублей. За год показатель вырос на 10%.