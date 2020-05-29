Стало известно, сколько жителей в Карелии перешагнули 80-летний рубеж

В карельском отделении Пенсионного фонда назвали количество жителей республики, которые перешагнули 80-летний рубеж. Увеличение пенсии производится автоматически.

Тем, кто достиг 80 лет, пенсия пересчитывается в сторону увеличения за счет установления двойного размера фиксированной выплаты. На сегодняшний день в Карелии 24 435 пенсионеров достигли возраста 80 лет и старше. Все они получают двойной фиксированный размер к страховой пенсии. Ее размер - 5 тысяч 686 рублей.

После исполнения 80-ти лет размер выплаты становится 11 тысяч 372 рубля, плюс прибавка на сумму районного коэффициента жителям северных территорий.

Так, у пенсионеров 80 лет и старше, выработавших северный стаж в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, размер фиксированной выплаты составляет 14 тысяч 784 рубля, у 80-летних, кто выработал стаж работы в районах Крайнего Севера, фиксированная выплата равна 17 тыс.058 руб.

Также право на повышение размера фиксированной выплаты имеют инвалиды первой группы. Надбавка выплачивается вне зависимости от возраста со дня установления федеральным учреждением медико-социальной экспертизы 1 группы инвалидности. Если пенсионер является инвалидом первой группы и достигает возраста 80 лет, дополнительное повышение фиксированной выплаты не производится.

В ПФР добавили, что право на перерасчет фиксированной выплаты имеют только получатели страховой пенсии по старости. Не имеют право на повышенную фиксированную выплату лица, получающие пенсии по случаю потери кормильца и социальную пенсию.

«Однако для лиц, получающих пенсию по случаю потери кормильца, по достижении 80 лет возможен перевод на страховую пенсию по старости (по заявлению), если размер страховой пенсии будет выше получаемой пенсии по случаю потери кормильца», - добавили в ПФР.