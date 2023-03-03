03 марта 2023, 12:13
Общество

Стало известно, сколько в Карелии семей получают новую выплату

Более 170 уже получают пособие на ребенка от 17 до 18 лет, всего заявление направили более 330 семей

В Карелии заявление на выплату на детей в возрасте от 17 до 18 лет, которые учатся в школе, написали 339 семей, из них 172 уже получают деньги.

На пособие могут рассчитывать семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Карелии (в этом году: 18 950 руб. – по северной части; 17 698 рублей – кроме северной части).

Размер выплаты зависит от доходов и имущественной обеспеченности семьи. С заявлением на выплату следует обращаться в центр соцработы.

Обсудить
Метки: 
пособие
выплата
дети
новости Карелии