Стало известно, сколько в Карелии семей получают новую выплату

В Карелии заявление на выплату на детей в возрасте от 17 до 18 лет, которые учатся в школе, написали 339 семей, из них 172 уже получают деньги.

На пособие могут рассчитывать семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Карелии (в этом году: 18 950 руб. – по северной части; 17 698 рублей – кроме северной части).

Размер выплаты зависит от доходов и имущественной обеспеченности семьи. С заявлением на выплату следует обращаться в центр соцработы.