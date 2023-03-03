Больше 4 000 домов в Карелии собираются расселить после 2023 года

Продолжается расселение аварийного жилья в Карелии. Жители более четырех тысяч домов должны переехать в новые квартиры уже после 2023 года, рассказал глава Минстроя РК Виктор Россыпнов в своем аккаунте ВКонтакте.

Это дома, которые признали непригодными для жилья в 2017-2021 годах. Министр уточнил, что получившие статус аварийных до 2017 года дома расселят до конца текущего года, а потом приступят к новому этапу программы.

На этом этапе переселения региону предстоит расселить 1 573 квартиры из 3 823. // фото: Виктор Россыпнов/ВКонтакте