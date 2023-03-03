Движение по трассе «Кола» перекроют из-за взрывов

Участок федеральной трассы «Кола» в Мурманской области на время перекроют. Это произойдет 6 марта, в понедельник, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кола».

Дело в том, что 6 марта необходимо провести взрывные работы, какие именно, не уточняется.

Движение изменится на подъезде к Североморску, около строящейся на 19-м километре транспортной развязки.

Дорогу перекроют с 10.00 до 12.00 для всех видов транспорта. Водителей просили это учесть. // фото: freepik.com