Походные металлические печки начали производить в ИК-9

Серийное производство походных металлических печек освоили в исправительной колонии № 9 в Петрозаводске. Выпуск этих изделий поставили на поток, сообщили в УФСИН Карелии.

Не секрет, что подобные компактные «буржуйки» востребованы военнослужащими в зоне СВО. В конце прошлого года в ИК-9 на пробу выпустили несколько изделий.

Уже через пару месяцев в колонии создали производственный цикл с мощностью выпуска в сотни единиц. // фото: УФСИН Карелии