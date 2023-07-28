Стало известно, сколько россиян верят в денежные приметы

Не верят в приметы, но соблюдают на всякий случай 38% опрошенных россиян. На исследование «Работа.ру» обратило внимание издание «Лента». Безоговорочно верят в приметы 17% респондентов, но большинство все-таки нет – таких 44%.

У некоторых россиян есть растение, приносящее деньги, некоторые не ставят на пол сумку, 15% никогда не берут банкноты из рук и не передают их.

Самыми распространенными приметами являются - не свистеть в помещении, не выносить мусор по вечерам, не передавать деньги через порог. Не берут и не дают в долг по вечерам 25% опрошенных, на один процент меньше – всегда имеют деньги в кошельке. Еще столько же имеют денежный талисман, 22% не тратят деньги сразу же после получки, так как считают, что деньги должны «привыкнуть» к владельцу. // фото «Петрозаводск говорит»