Стало известно, сколько денег хранят жители Карелии на депозитах

Банк России выяснил, сколько жители Карелии держат на депозитах. Оказалось, что на «черный день» жители республики накопили 98,7 миллиардов рублей.

«Суммарный объем средств юридических и физических лиц на банковских счетах в Карелии за 2020 год увеличился на 14,5% и на 1 января 2021 года составил 125,6 млрд рублей. Из них 98,7 млрд рублей размещены во вкладах физическими лицами»,

- сказано в сообщении регулятора.

За прошедший год сбережения жителей Карелии увеличились на 10,4%. По сообщению Центробанка, вкладчики по-прежнему предпочитают рублевые депозиты. Их доля в общем объеме привлеченных средств физлиц составляет 91,7%.

По информации ЦБ, банковский депозит выбирают из-за того, что это наиболее простой и понятный финансовый продукт, защищенный системой страхования. Так, если у банка отзовут лицензию, агентство по страхованию вкладов вернет до 1,4 млн рублей. (фото banki.ru)