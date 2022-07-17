Стало известно, сколько арбуза и дыни можно есть в сутки

В день можно без опасности для здоровья съедать не более 200 – 300 граммов дыни или арбуза. Об этом рассказал ТАСС врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По словам доктора медицинских наук, употребление большего количества бахчевых может привести к избыточной нагрузке на организм. Ведь в арбузах и дынях очень много жидкости и сахара.

Так что чрезмерное употребление ведет к отекам, а также обострению хронических заболеваний. Гинзбург также посоветовал съедать в день по 2 – 3 разных фрукта. // Фото: pxhere.com