Стало известно расписание «Орланов» в праздничные дни

Рельсовый автобус «Орлан» будет перевозить туристов и жителей Карелии в праздники в марте и феврале. «Орлан» довезет гостей до Северного Приладожья. «Орланы» №932/931 будут курсировать по маршруту Петрозаводск – горный парк «Рускеала» – Сортавала по специально разработанному расписанию, рассказали в Октябрьской железной дороге.

Так, из Петрозаводска в Сортавалу можно будет отправиться 21, 21 и 23 февраля, а также 6, 7 и 8 марта. «Орлан» будет отходить в 06:05, а прибывать в 11:54. По пути будет несколько остановок: Чална-Онежская, Эссойла, Суоярви, Янисъярви, Маткаселькя, горный парк «Рускеала», Кааламо, Хелюля.

Обратно из Сортавалы «Орлан» будет отходить в эти же дни в 17:20. В Петрозаводск рельсовый автобус прибудет в 23:40.

В составе поезда – два вагона, всего 133 места. Приобрести билет можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте компании, а также в приложения «РЖД Пассажирам». Билет стоит 650 рублей. Действуют специальные предложения для различных категорий пассажиров. Например, цена билета для пассажиров до 21 и старше 60 лет будет снижена на 30%, при покупке билета туда-обратно стоимость обратного билета снижается на 20%. (фото rzd.ru)