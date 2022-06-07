Стало известно, когда в России откроются новые McDonald's

Первые 15 ресторанов обновленного McDonald's откроются в ближайшие дни в Москве и Московской области. Это будет 12 июня, в День России, передает РИА Новости.

Ранее американская компания продала российские рестораны российскому бизнесмену Александру Говору. Новый собственник объявил, что после 12 июня торговые точки будут открывать и в других городах России.

Когда именно это произойдет, а также как будут называться рестораны, сообщат позднее.

В День России посетителей примут заведения на Арбате, Большой Бронной и Красной Пресне, Ленинградском и Каширском шоссе.

Заработают также точки на Большой Ордынке, Большой Дорогомиловской, улицах Покрышкина, Люблинской, Бутырской, Коломенском проезде и проспекте Маршала Жукова. Рестораны сети откроются в Реутове, Химках и Одинцове. // Фото: www.pexels.com