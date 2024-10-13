Стало известно, когда в Карелию приедет группа «Любэ» (16+)

Концерты группы «Любэ» прошли на этой неделе в Мурманске и Архангельске. Организатор - концертное агентство «Интерфест». Его представители обещают, что легендарный коллектив приедет и в Карелию.

- Когда знаешь все песни на концерте, значит, артист действительно народный. Благодарю «Любэ» за аншлаги в Мурманске и Архангельске. До встречи в родной Карелии!

- сказал продюсер Максим Мазуровский.

Выступления народного артиста России Николая Расторгуева и его музыкантов действительно прошли при полных аншлагах и получились, при всей своей масштабности, теплыми и по-семейному домашними.

Весной следующего года агентство планирует порадовать концертом «Любэ» и жителей Карелии. // фото: концертное агентство «Интерфест»