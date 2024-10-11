Установленный в Карелии памятник высоко оценил Владимир Мединский

Установленный в Сортавале памятник князю Ярославу Всеволодовичу, крестителю карелов, высоко оценил помощник российского президента Владимир Мединский. Он сообщил об этом в своем Telegram-канале, выступая в качестве председателя Межведомственной комиссии по историческому просвещению.

- Интересное монументальное воплощение на самом берегу Ладоги. Князь Ярослав Всеволодович возводит крест, рядом с ним его сын Александр, которому суждено стать Невским. А вдали за ними, в голубой дымке горизонта, возвышается святой остров Валаам,

— написал Мединский.

Напомним, что памятник великому князю Ярославу Всеволодовичу был установлен в Сортавале в июле этого года. Именно он крестил карелов в 1227 году. // фото: правительство Карелии