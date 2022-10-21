Стало известно, когда сделают «зебру» и тротуар на Кимасозерской улице

На одной из улиц Перевалки обещают заасфальтировать тротуар и оборудовать «зебру». Работы собираются выполнить в 2023 году, сейчас городские власти разрабатывают техническое задание. В мэрии подчеркнули, что эти мероприятия призваны повысить безопасность учеников школы №48 и воспитанников детсада №114 «Лесовичок».

Заасфальтировать тротуар собираются вдоль дома №9 по улице Софьи Ковалевской, нерегулируемый пешеходный переход будут оборудовать на пересечении улиц Кимасозерской и Лобачевского.

В прошлом году для повышения безопасности в этом месте сделали искусственные неровности и запретили остановку вдоль проезда, по которому идут дети.

Ранее на Кимасозерской улице оборудовали освещение и поставили знаки 1.23 «Дети» на щитах желто-зеленого цвета. (фото unsplash.com, Ivan Lenin)