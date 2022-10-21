Девять малонаселенных пунктов Карелии подключат к интернету

Вопрос обеспечения доступа к интернету в отдаленных и малонаселенных пунктах республики обсудили на заседании комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ Заксобрания. Получить доступ к глобальной сети смогут жители девяти деревень и поселков региона.

Первый замминистра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Дмитрий Кондрашин рассказал, что по нацпрограмме за последние три года к интернету уже подключили 449 социально значимых объектов, расположенных в 199 населенных пунктах. При этом в 35 из них никогда не было современных линий связи.

Напомним, по результатам голосования, проведенного в прошлом году в селе Нюхча, поселках Кинелахта, Хвойный, Панозеро, Ласанен, Шалговаара, деревнях Уница, Маслозеро и Куганаволок до 1 апреля следующего года установят базовые станции сотовой связи. А жители Карелии могут проголосовать на портале Госуслуг за следующие населенные пункты, в которых проведут высокоскоростной мобильный интернет в следующем году, до 12 ноября 2022 года. Фото: pxhere.