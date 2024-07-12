12 июля 2024, 11:31
Стало известно, как погибший на Шотозере петербуржец выпал из лодки
По факту смерти рыбака в Карелии следователи проводят проверку
Смерть рыбака из Санкт-Петербурга в Пряжинском районе Карелии может привести к возбуждению уголовного дела. Сейчас следователи проводят проверку по факту трагедии, сообщили в СУ СКР по региону.
Напомним, тело погибшего мужчины 11 июля вечером нашли в акватории озера Шотозеро около поселка Новые Пески. Несколькими днями ранее 48-летний петербуржец с другом вышли рыбачить на моторной лодке.
Следователи рассказали, что один из мужчин не справился с управлением, лодка перевернулась. Оба рыбака упали в воду, но выплыть смог только один. Труп второго нашли волонтеры отряда «Длинный берег».
Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии и точную причину гибели мужчины. // фото: СУ СКР по региону