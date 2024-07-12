Кондопожанин ограбил оппонента в драке и подарил «добычу» приятелю

Конфликт с малознакомыми людьми обернулся для 43-летнего кондопожанина не только избиением, но и потерей имущества. Его ограбил 24-летний местный житель, сообщили в МВД Карелии.

В процессе пьяной драки тот избил соперника и отнял его сумку, в которой было 5 600 рублей. Также он забрал кепку стоимостью порядка двух тысяч рублей.

Грабитель после общения с полицией во всем признался и рассказал, что деньги потратил, сумку оставил себе, а кепку подарил приятелю.

Возбуждено уголовное о грабеже с применением насилия. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы. // фото: pexels.com