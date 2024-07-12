Бездомный нашел тело жестоко убитого ребенка в чемодане

Следователи в Перми ищут убийцу маленького ребенка и устанавливают личность погибшего малыша. Труп нашел бездомный мужчина на контейнерной площадке для сбора мусора в центре города, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

На вид мальчику от шести до восьми лет, на его теле множество колото-резаных ран и присутствуют следы удушения. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

Следователи с криминалистами и оперативными сотрудниками ищут подозреваемого в жестоком убийстве и пытаются выяснить, кто этот погибший мальчик. // фото: «Петрозаводск говорит»