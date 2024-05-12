Стало известно, как «подзарядить» глаза

Для улучшения зрения нужно утром раз в неделю в течение трех минут смотреть на глубокий красный свет. К такому выводу пришли исследователи из Института офтальмологии Университетского колледжа Лондона (Великобритания), пишет информационный ресурс «Образ жизни».

В ходе своих предыдущих исследований профессор Глен Джеффери (Glen Jeffery) и его коллеги установили, что трехминутное воздействие на сетчатку глаза длинноволновой части красной области спектра (так называемого глубокого красного света) подзаряжает энергией митохондрии (энергетические подстанции) клеток-фоторецепторов (светочувствительных нейронов сетчатки, палочек и колбочек). Такая подзарядка помогает восстановить зрение, естественным образом ухудшающееся с возрастом.

Эксперименты с участием 20 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 34 до 70 лет показали, что трехминутного воздействия красного света с длиной волны 670 нанометров вполне достаточно для улучшения контрастного цветового зрения (то есть функции колбочек).

При этом максимальный эффект (зрение улучшается в среднем на 17%) наблюдается только в том случае, если смотреть на красный свет в период с восьми до девяти утра. Стойкий позитивный эффект сохраняется в течение недели, поэтому чаще подзаряжать митохондрии фоторецепторов смысла не имеет.

Впрочем, едва ли это открытие является эксклюзивным достижением британских ученых. Например, широко известно, что еще во время Великой Отечественной войны советские летчики перед вылетами некоторое время находились в помещении с красным светом. По свидетельствам того времени, это существенно повышало остроту зрения. // Фото: Freepik