В Японии создали лекарство, способное вырастить третий набор зубов. Все знают, что человеку природой даны два комплекта зубов: 20 молочных и 28−32 постоянных. Однако ученые выяснили, что можно вырастить и третий набор, который находится в зародышевой стадии, сообщает новостной агрегатор Mail.ru.

Последние исследования показывают, что частичное или полное отсутствие зубов — не приговор. Их можно вырастить.

За рост зубов отвечают несколько генов, но решающую роль играет белок USAG-1, который подавляет во взрослом возрасте развитие костей и зубов. Японские ученые из Университета Киото выявили антитело против USAG-1. Благодаря этому можно не только вырастить недостающие зубы, но и спровоцировать рост третьего набора зубов. Третий набор был обнаружен совсем недавно и находится в состоянии «спящих зародышей».

На данный момент исследователи уже провели несколько успешных испытаний на мышах и хорьках. Всего одного введения препарата было достаточно, чтобы сформировать сверхкомплектный третий набор отсутствующих зубов.

Сообщается, что клинические испытания препарата на людях начнутся уже этой осенью и продлятся до августа 2025 года. Если испытания пройдут успешно, лекарство покажет себя эффективным и безопасным, коммерчески доступным оно станет уже в 2030 году. Таким образом, люди, лишившиеся зубов в результате травм или кариеса, смогут получить новые собственные зубы без использования протезов или имплантов. // Фото: Racool_studio / Freepik