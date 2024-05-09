Михаил Галустян рассказал, чем пожертвовал ради похудения

44-летний юморист Михаил Галустян рассказал, как ему удалось сбросить 14 килограммов. Бывший кавээнщик в беседе с изданием Prozvezd признался, что любит вкусно поесть, поэтому ему всегда трудно придерживаться правильного питания или соблюдать диету.

Недавно Галустян весил 80 килограммов при росте 163 см. Чтобы скинуть жирок, шоумен отказался от одного продукта – шашлыка. Теперь, как пишет издание, весы показывают 66 кг.

По словам Галустяна, жирное мясо он заменил курицей, а также исключил из рациона мучное и другую калорийную пищу. Он отметил, что не чувствует себя ущемленным и изредка позволяет любимый шашлык.

«Мне, человеку любящему вкусно поесть, всегда было сложно соблюдать диету и правильное питание. Я даже не представлял, что здоровая еда может быть такой вкусной и разнообразной каждый день», - признался Галустян. // фото nrd/ unsplash.com