Стало известно, что получат работающие пенсионеры в августе

В августе 2025 года работающим пенсионерам произведут ежегодный перерасчёт страховой пенсии. Это касается тех, кто в течение 2024 года работал официально, и за кого работодатели уплачивали страховые взносы.

Размер прибавки напрямую зависит от количества пенсионных баллов, начисленных за предыдущий календарный год. Максимум, на что может рассчитывать работающий пенсионер, — это три индивидуальных пенсионных коэффициента. Даже если по итогам года заработано больше, прибавку начислят только на три балла.

С января 2025 года стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 145,69 рубля. Так что по максимум государство осыплет пенсионеров золотым дождем на сумму 437 рублей и 7 копеек.

Сам перерасчёт происходит автоматически — заявлений подавать не нужно. © «Петрозаводск говорит»