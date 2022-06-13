Стали известны уровни общественного доверия политикам и партиям

10 июня 2022 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о популярности российских руководителей и политических партий.

Показатель одобрения деятельности президента с 30 мая по 5 июня 2022 года составил 78,3% (+0,1п.п. за неделю). Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 53,4% (+0,9п.п. за неделю) и 52,9% (+1,8п.п. за неделю) соответственно.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,8% респондентов (-0,2п.п. за неделю), Михаилу Мишустину – 63,5% (+0,2п.п. за неделю), Геннадию Зюганову – 33,1% (+1,1п.п. за неделю), Сергею Миронову – 29,2% опрошенных (+0,4п.п. за неделю), Леониду Слуцкому – 17,9%, Алексею Нечаеву – 10,1% (+1,5п.п. за неделю).

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 41,7% (+1,0п.п. за неделю), КПРФ –10,4% (-0,5п.п. за неделю), ЛДПР – 7,9% (-0,1п.п. за неделю), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» – 5,7% (-0,2п.п. за неделю) и «Новые люди» — 4,7% (+0,0п.п. за неделю). // Фото: Pixabay / Pexels