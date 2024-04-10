10 апреля 2024, 20:17
Общество

Стала известно, когда в этом году будут праздновать День Карелии

Сегежу уже готовят к торжественным мероприятиям

День Карелии в этом году отпразднуют в Сегеже. Торжественные мероприятия пройдут на 24 августа, сообщили в правительстве республики.

К празднику привели в порядок ряд общественных мест в городе и планируют завершить максимальный объем работ по приуроченным к празднованию проектам.

В частности, в Сегеже уже отремонтировали Ондский и Маугубский мосты, путепровод. Завершается ремонт детской поликлиники, библиотеки с музеем, молодежного центра. Начался ремонт нового МФЦ. // фото: правительство Карелии

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