Стала известно, когда в этом году будут праздновать День Карелии

День Карелии в этом году отпразднуют в Сегеже. Торжественные мероприятия пройдут на 24 августа, сообщили в правительстве республики.

К празднику привели в порядок ряд общественных мест в городе и планируют завершить максимальный объем работ по приуроченным к празднованию проектам.

В частности, в Сегеже уже отремонтировали Ондский и Маугубский мосты, путепровод. Завершается ремонт детской поликлиники, библиотеки с музеем, молодежного центра. Начался ремонт нового МФЦ. // фото: правительство Карелии