Стала известная тема открытой городской планерки

3 июня в Администрации Петрозаводска состоится открытое планерное совещание, посвященное вопросам безопасности детей в летний период. С основным докладом выступит председатель комитета социального развития Екатерина Реутова.

Совещание начнется в 10.00. Будет доступна прямая трансляция мероприятия.

Напомним, согласно регламенту, на планерное совещание отведен один час. Регистрация присутствующих и запись выступающих проводится перед началом мероприятия. Вопросы, которые требуют дополнительной проработки, ставятся на контроль и, в случае необходимости, выносятся на обсуждение на следующие совещания. Присутствующие на планерке лица могут предоставлять справки и информацию по темам обсуждения, задавать соответствующие вопросы докладчикам и содокладчикам. Администрация Петрозаводска просит горожан не опаздывать. Лица, пришедшие после начала открытого планерного совещания, допущены не будут. // Фото: Freepik