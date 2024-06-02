С 1 июня изменился порядок парковки у Ладожского вокзала

Октябрьская железная дорога сообщила об изменении схемы движении автотранспорта на Ладожском вокзале Петербурга.

Для посадки и высадки пассажиров предоставляется период бесплатного пребывания автомобилей на парковке до 10 минут. Это решение принято после проведенного мониторинга пассажиропотока и для комфортного обслуживания пассажиров. Изменение вступило в силу с 1 июня.

Парковочное пространство Ладожского вокзала рассчитано на 87 машиномест, в том числе имеются места для людей с ограниченными возможностями. Парковка оснащена современной технологией оплаты FastTrack, которая сама рассчитает время пребывания в соответствии с тарифом. Терминалы поддерживают возможность бесконтактной оплаты картами платежных систем Visa, Mastercard и «Мир». Кроме того, доступна оплата через QR-код, размещенный на парковочном талоне. // Фото: Sketchepedia / Freepik