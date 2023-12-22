Стала известна дата проведения следующего фестиваля Ruskeala Symphony

26 и 27 июля в горном парке «Рускеала» в Сортавале состоится международный музыкальный фестиваль. Глава Карелии Артур Парфенчиков пригласил гостей выставки «Россия» на главное музыкальное событие республики.

В Москве прошла презентация музыкального фестиваля Ruskeala Symphony – грандиозного праздника музыки, творчества и таланта, впервые проведенного по инициативе руководителя региона в 2017 году.

Исполняющая обязанности директора Карельской государственной филармонии Татьяна Талицкая рассказала, что инициатива в проведении уникального фестиваля принадлежит Артуру Парфенчикову.

«Это событие – безусловная гармония природы и музыки. Наши программы рассчитаны на любой вкус. С фестиваля не уходят равнодушными ни дети, ни взрослые»,

– отметила Татьяна Талицкая.

Ruskeala Symphony стал важным явлением в культурной и туристской жизни России, и сразу же вошел в топ-15 региональных событий страны. IV фестиваль Ruskeala Symphony удостоен гран-при в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры» IX Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards-2020.

Гостей фестиваля привлекает не только программа мероприятия и блестящий состав исполнителей, но и возможность посетить уникальный памятник природы и промышленности – рукотворный мраморный карьер, возникший на месте мраморных разработок XVIII–XX веков – горный парк «Рускеала».

За семь лет гостями фестиваля Ruskeala Symphony стали более 35 000 человек. Из года в год зрители посещают фестиваль с родными и друзьями, многие приезжают в Карелию специально далеко из-за ее пределов. Для многих слушателей участие в фестивале стало доброй традицией. Ruskeala Symphony продолжает обретать новых поклонников.

Любители музыки знают: музыкальная программа в горном парке «Рускеала» не разочарует даже самых взыскательных слушателей! Программа Ruskeala Symphony интересна публике разного возраста с самыми разными музыкальными вкусами. В рускеальских мраморных скалах звучит бессмертная классика, народная, современная музыка, известные мелодии из мюзиклов и рок-опер – здесь каждый может найти то, что ему по душе.

Сцены фестиваля расположены под открытым небом: в жемчужине Горного парка – так называемом «Итальянском карьере», на водной глади «Мраморного карьера», на железнодорожной платформе, на въезде в горный парк.

2023 году специальным гостем и ведущей концерта Ruskeala Musical Night стала выдающаяся балерина и актриса, телеведущая, представительница знаменитой балетной династии, народная артистка России Илзе Лиепа. Зрители фестиваля также смогли насладиться концертом популярной классической музыки в исполнении государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Основателем, главным дирижером, солистом и бессменным художественным руководителем оркестра является Владимир Спиваков.

За время истории Ruskeala Symphony гости фестиваля также познакомились с творчеством Государственного камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета, солистов Мариинского театра и другими звездными артистами.

Традиционными участниками фестиваля являются Симфонический оркестр Карельской государственной филармонии (художественный руководитель и дирижер – заслуженный артист Республики Карелия Анатолий Рыбалко) и Мужской камерный хор Карельской государственной филармонии (художественный руководитель и дирижер – Алексей Умнов), Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле» и Хор Валаамского монастыря. // фото с сайта правительства РК