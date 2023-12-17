За две недели до Нового года телеканал «Ника плюс» начал показ ретроспективы новогодних клипов. Самый первый клип был снят в 2001 году - 22 года назад.

В 2001 году «Ника» праздновала 10-летие и весь год пребывала в приподнятом праздничном настроении. Сотрудники телекомпании создавали новые форматы, придумывали новые передачи, творили, шалили и отрывались.

"А почему бы под Новый год нам не спеть песню?", - подумали в редакции новостей «Ники плюс» в декабре 2001 года. Конечно, спеть. Выбор пал на «Три белых коня» из фильма «Чародеи». Для её записи поехали на «Фабрику грёз» под руководством Анатолия Михайловича Когана. Это был первый в Карелии продюсерский центр, открывший немало талантов.

Анатолий Михайлович с тревогой и сомнением слушал, как поют журналисты: мало кто из них попадал в ноты. Но разве это главное? Энергии, творческого задора, любви к жизни и к своей работе у никовского коллектива хватало с лихвой. А отсутствие опыта в искусстве вокала зрители им простили.

Смотрим новогодний клип 2001 года и заряжаемся предпраздничным настроением! // Видео: «Ника плюс».