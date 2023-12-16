На площади Кирова начинается концерт популярной группы

Первый день гастрономического спортивно-музыкального фестиваля подходит к концу. Но самое инетерсное еще ждет петрозаводчан вечером.

Многие горожане уже угостились различными блюдами фестиваля.

К горячим блюдам выстравивалась очередь. Детей развлекал Дедушка Мороз.

В 17:10 ожидается выступление «Galibri & Mavik» — российского музыкального дуэта, исполняющего песни в жанре современной поп-музыки, г. Москва.

В 18:00 организаторы фестиваля обещают салют. // Фото: Петрозаводск говорит.