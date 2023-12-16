Фестиваль KareliaSkiFest на площади Кирова ждет своих зрителей

Жители Петрозаводска делятся фото и впечатлениями о первом дне фестиваля KareliaSkiFest. К 15 часам на площадь Кирова пришло несколько десятков человек. Правда, они уже начинают пританцовывать возле сцены.

Многие пришли полакомиться карельскими блюдами, например, супчиком из оленины.

Детей развлекают аниматоры, Дед Мороз и Снегурочка водят хороводы. Некоторые петрозаводчане жалуются, что не могут найти спортивную площадку для малышей.

Напомним, что в воскресенье фестиваль продолжится. В 17:00 на площади Кирова ожидается выступление Российской поп-группы «МИРАЖ» - солистка Светлана Разина. // Фото: Петрозаводск говорит.